В Калужской области сгорели шесть частных домов и две машины
В деревне Мишково в Калужской области сгорели шесть частных домов и два автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В 20:29 мск поступила информация о возможном возгорании шести домов и двух автомобилей», — сообщили агентству в управлении. По информации пресс-службы, на месте происшествия работают семь пожарных автомобилей и 24 человека личного состава МЧС России. Площадь возгорания неизвестна, она уточняется, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
ГУ МЧС по региону предупреждало, что с 16 по 18 июня местами по Калужской области ожидается высокая пожарная опасность. Для предотвращения пожаров ведомство рекомендовало организовать «уборку замусоренных участков на опушечной части лесных массивов и лесов, прилегающих к населенным пунктам, принять меры для недопущения выжигания мусора, порубочных остатков вблизи населенных пунктов».
18 мая в Малоярославце, который находится в Калужской области, потушили пожар в ангаре с пластиковой мебелью. Огонь распространился на площадь 2 тыс. кв. м.