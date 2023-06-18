Круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель под Астраханью

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 13:45
Песков в ответ на заявление Подоляка предупредил о наказании от русских Политика, 13:44
Бывшая российская фигуристка в третий раз сменила гражданство Спорт, 13:34
В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка Общество, 13:20
Умер бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин Общество, 13:15
В РПЦ предупредили о пропагандирующих наложниц сектантах в Новосибирске Общество, 13:12
Россиянин пообещал «размазать» Махачева после серии побед в UFC Спорт, 13:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 13:01
DM узнала об отказе Абрамовича передать деньги от продажи «Челси» Украине Бизнес, 12:57
Круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель под Астраханью Общество, 12:45
AFP сообщило, что конфликт на Украине обнажил бреши в ПВО Европы Политика, 12:40
Чемпиона Универсиады по биатлону укусила змея во время тренировки в Югре Спорт, 12:32
FT сообщила о скандале с домогательствами на конференции ООН по климату Политика, 12:13
Мурал на металлургическом заводе: как искусство транслирует бизнес-смыслы РБК Стиль и СберПервый, 12:10
Общество ,  
0 

Круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель под Астраханью

МЧС: круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге под Астраханью
Теплоход &laquo;Павел Бажов&raquo;
Теплоход «Павел Бажов» (Фото: pbazhov / VK)

Круизный теплоход «Павел Бажов», следовавший из Перми в Астрахань, сел на мель на Волге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Астраханской области.

«На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. Погибших и пострадавших нет. Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов нет», — уточнили в МЧС.

Теплоход сел на мель на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области.

27 мая следовавший в иранский порт Амирабад теплоход «Порт Оля-2» сел на мель в акватории порта Оля также в Астраханской области. На борту судна находились 14 человек экипажа, для того чтобы снять теплоход с мели, отправили бункер. Повреждения судна и разлива топлива не было.

Теги
сел на мель теплоход Астраханская область Пермь МЧС новости
Материалы по теме
Минобороны заявило об атаке ВСУ на контролирующий «Голубой поток» корабль
Политика
У берегов Филиппин загорелся паром с 120 людьми на борту
Общество
В Балтийском море начались оперативные учения флота
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter