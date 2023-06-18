Круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель под Астраханью

МЧС: круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге под Астраханью

Теплоход «Павел Бажов» (Фото: pbazhov / VK)

Круизный теплоход «Павел Бажов», следовавший из Перми в Астрахань, сел на мель на Волге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Астраханской области.

«На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. Погибших и пострадавших нет. Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов нет», — уточнили в МЧС.

Теплоход сел на мель на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области.

27 мая следовавший в иранский порт Амирабад теплоход «Порт Оля-2» сел на мель в акватории порта Оля также в Астраханской области. На борту судна находились 14 человек экипажа, для того чтобы снять теплоход с мели, отправили бункер. Повреждения судна и разлива топлива не было.