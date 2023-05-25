Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Китай предложил начать урегулирование по Украине с поиска «первопричин» Политика, 07:43
Сухогруз из Гонконга сел на мель в Суэцком канале Общество, 07:35
Вермуты и макароны стали продавать со скидками чаще шоколада Бизнес, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:15
В Москве пройдут переговоры Алиева и Пашиняна. Что важно знать Политика, 07:00
Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеком» по опорным пунктам ВСУ в ДНР Политика, 06:53
Пожар на строительном рынке в Одинцово локализовали на площади 1800 кв. м Общество, 06:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«РИА Новости» узнало число иностранных наемников в Херсонской области Политика, 06:07
Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь Политика, 06:06
«Сбер» увидел рост доходов россиян в 2022 году при их официальном спаде Экономика, 06:00
Кылычдароглу заявил о зависимости Турции от России из-за газового хаба Политика, 05:46
На Нахимовском проспекте в Москве столкнулись такси и скорая помощь Общество, 05:41
На Полтавщине демонтировали памятник борцам за советскую власть Политика, 05:20
Южная Корея рассмотрит поставку боеприпасов Киеву в будущем Политика, 04:56

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

Сухогруз из Гонконга сел на мель в Суэцком канале

Сухогруз из Гонконга Xin Hai Tong сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение

Сухогруз Xin Hai Tong сел на мель в Суэцком канале. Об этом говорится в Twitter судоходной компании Leth Shipping.

Инцидент произошел в 04:00 мск. Позади Xin Hai Tong находятся еще четыре судна, которые не могут пройти Суэцкий канал. Буксиры пытаются поднять судно на воду.

Согласно данным сервиса по отслеживанию морских судов Marine Traffic, сейчас судно находится недалеко от входа в Суэцкий канал со стороны Красного моря рядом с городом Суэц.

В середине апреля в районе порта Шахтерск на Сахалине балкер КС Ноdong, плывший под флагом Либерии, сел на мель. Как рассказал начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко судно прибыло в порт под погрузку угля, стояло на якоре из-за плохой погоды, а когда попыталось сняться с якоря, то село на мель.

На борту судна находились 20 человек, четверо из них (командный состав) были гражданами Южной Кореи, остальные — гражданами Филиппин. Среди членов экипажа пострадавших не было, разлива нефтепродуктов тоже не произошло.

Теги
Суэцкий канал Красное море Египет корабль сел на мель

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
«Илья Муромец» сел на мель в Нижегородской области
Общество
Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале
Общество
Прогулочное судно с детьми село на мель в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter