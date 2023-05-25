Сухогруз из Гонконга Xin Hai Tong сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение

Сухогруз из Гонконга сел на мель в Суэцком канале

Сухогруз Xin Hai Tong сел на мель в Суэцком канале. Об этом говорится в Twitter судоходной компании Leth Shipping.

Инцидент произошел в 04:00 мск. Позади Xin Hai Tong находятся еще четыре судна, которые не могут пройти Суэцкий канал. Буксиры пытаются поднять судно на воду.

Согласно данным сервиса по отслеживанию морских судов Marine Traffic, сейчас судно находится недалеко от входа в Суэцкий канал со стороны Красного моря рядом с городом Суэц.

В середине апреля в районе порта Шахтерск на Сахалине балкер КС Ноdong, плывший под флагом Либерии, сел на мель. Как рассказал начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко судно прибыло в порт под погрузку угля, стояло на якоре из-за плохой погоды, а когда попыталось сняться с якоря, то село на мель.

На борту судна находились 20 человек, четверо из них (командный состав) были гражданами Южной Кореи, остальные — гражданами Филиппин. Среди членов экипажа пострадавших не было, разлива нефтепродуктов тоже не произошло.