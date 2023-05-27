«Порт Оля-2» сел на мель возле порта Оля

Следовавший в Иран теплоход «Порт Оля-2» сел на мель порту Оля в Астраханской области

Порт Оля, Астраханская область (Фото: Владимира Тюкаев / ТАСС)

Следовавший в иранский порт Амирабад теплоход «Порт Оля-2» сел на мель в акватории порта Оля в Астраханской области, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в 18:33 мск. На борту судна находятся 14 человек экипажа. Для снятия с мели к теплоходу отправили буксир.

«Повреждения судна, розлива топлива нет. На борту навалочный груз общей массой 4546,509 т. Проход судов [по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу] перекрыт. Организовано взаимодействие с МСКЦ (Морской спасательно-координационный центр. — РБК), Морспасслужбой, Администрацией п. Оля, судовладельцем», — говорится в публикации.

Теплоход «Порт Оля-2», согласно базе данных «Водный транспорт», принадлежит компании «ТрансФин-М», его оператор — «ТрансМорФлот». Порт приписки судна — Астрахань.