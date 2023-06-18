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Путин рассказал, как отдал приказ военному вернуться со спецоперации

Путин: одного военного пришлось возвращать с Украины приказом главнокомандующего
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, что многие раненые в зоне военной операции на Украине после лечения возвращаются к участию в боевых действиях, сообщил журналист Павел Зарубин, опубликовавший фрагмент программы «Путин. Москва. Кремль».

Глава государства, встретившись с военкорами, сообщил, что отдал приказ о возвращении одному из трех братьев, воевавших на запорожском направлении. «Пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, принимаете решения, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — сказал Путин. На уточняющий вопрос о том, удалось ли вернуть одного из трех братьев домой, он ответил утвердительно, но уточнил, что получилось это «чуть ли не силой».

«Брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». «Нет, я не могу, должен за брата отомстить». Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего», — рассказал президент.

На встрече с военкорами Путин сообщил, что с января 2023 года в войска набрали 156 тыс. человек — контрактников и добровольцев. «За последнюю неделю при этом — 9,5 тыс. человек. Неожиданно даже для меня», — добавил он. При этом он попросил депутатов Госдумы и Минобороны привести в соответствие «со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом» статус частных военных компаний, которые воюют в зоне спецоперации.

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Владимир Путин

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