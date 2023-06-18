Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале Вишневского военным

Министр обороны Сергей Шойгу посетил военнослужащих, находящихся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского и вручил им ордена Мужества, медали Суворова и «За отвагу». Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Во время поздравления Шойгу отметил, что все награжденные «достойно выполнили свой воинский долг». Он пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу. Также он поздравил врачей Вооруженных сил России с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Министр выразил благодарность военным медикам за «самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу».

По данным Минобороны, всего с начала проведения военной операции на Украине более 70% военных врачей, в том числе средний и младший медицинский персонал, получили боевой опыт. Более 4,5 тыс. были отмечены государственными наградами.

12 июня госпиталь Вишневского для награждения отличившихся военных посетил Владимир Путин.

11 июня Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, участвующим в военных действиях на Украине. Они выдаются тем, кому присвоили Героя России. Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России. Медали получили командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев и командир танка старший сержант Николай Матреницкий.