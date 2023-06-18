Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале Вишневского военным

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
WSJ рассказала, как Россия уничтожила бронетанковые колонны ВСУ Политика, 10:13
У берегов Филиппин загорелся паром с 120 людьми на борту Общество, 10:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:00
На каком жизненном этапе вы находитесь и как в нем не застрять Pro, 09:54
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 09:49
Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале Вишневского военным Политика, 09:34
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Результат боя UFC был отменен из-за «чудовищной» ошибки судьи Спорт, 09:17
Маск призвал вернуть Байдену пароль от его аккаунта в Twitter Политика, 09:11
Грязные прелести: почему провалился SexTech-стартап Кары Делевинь Pro, 09:02
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 09:01
Гладков сообщил о сброшенных с дрона бомбах в Белгородской области Политика, 08:58
Четыре привычки, убивающие уверенность в себе Pro, 08:42
МИД Китая обвинил США в подстрекательстве военного конфликта Политика, 08:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале Вишневского военным

Минобороны: Шойгу наградил участников военной операции на Украине в госпитале Вишневского

Министр обороны Сергей Шойгу посетил военнослужащих, находящихся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского и вручил им ордена Мужества, медали Суворова и «За отвагу». Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Во время поздравления Шойгу отметил, что все награжденные «достойно выполнили свой воинский долг». Он пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу. Также он поздравил врачей Вооруженных сил России с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Министр выразил благодарность военным медикам за «самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу».

По данным Минобороны, всего с начала проведения военной операции на Украине более 70% военных врачей, в том числе средний и младший медицинский персонал, получили боевой опыт. Более 4,5 тыс. были отмечены государственными наградами.

12 июня госпиталь Вишневского для награждения отличившихся военных посетил Владимир Путин.

11 июня Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, участвующим в военных действиях на Украине. Они выдаются тем, кому присвоили Героя России. Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России. Медали получили командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев и командир танка старший сержант Николай Матреницкий.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны медаль «За отвагу» орден Мужества
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танки в Омской области
Политика
Шойгу проверил систему контроля космоса
Политика
Отразившим наступление ВСУ на южнодонецком направлении вручили награды
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter