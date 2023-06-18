Маск призвал вернуть Байдену пароль от его аккаунта в Twitter

Маск призвал вернуть Байдену пароль от его профиля в Twitter для его собственных твитов

Бизнесмен Илон Маск призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от его аккаунта в Twitter. Об этом он написал в социальной сети под сообщением Байдена.

«Пришло время сверхбогатым начать платить свою справедливую долю налогов», — написал американский президент. В ответ на это Маск заявил: «Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, умоляю вас!»

В марте 2022 года администрация Байдена представила проект бюджета с налогом 20% для богатых американцев — эта мера затронула домохозяйства с имуществом стоимостью более $100 млн. В Белом доме ожидают, что за десять лет такой налог поможет сократить бюджетный дефицит на $360 млрд. Также план Байдена предусматривает проведение налоговых проверок всех граждан, чей доход превышает $400 тыс. в год.

В августе американский президент выделил $80 млрд американским налоговикам для более эффективного взимания денег с богатых граждан. Как уточняли источники New York Post, такой мерой он хотел привлечь в бюджет не менее $700 млрд за десять лет.

Решение ввести повышенный налог для миллиардеров критиковали Маск и другие крупнейшие бизнесмены США. Сам он еще в 2021 году говорил, что хочет использовать эти деньги, «чтобы доставить человечество на Марс и сохранить свет сознания». Он отметил, что налог на прирост капитала миллиардеров может быть впоследствии распространен на средний класс, когда у властей «закончатся деньги других людей, и они придут за вами».

1 июня, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Маск, будучи основателем компаний Tesla и SpaceX, занял первое место в списке богатейших людей мира.