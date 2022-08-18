Байден выделит $80 млрд американским налоговикам

Байден планирует выделить дополнительно $80 млрд Налоговой службе для более эффективного взимания налогов с богатых граждан. По данным источников NYP, таким образом президент США планирует привлечь не менее $700 млрд за десять лет

Джо Байден (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Президент Джо Байден выделит дополнительные $80 млрд Налоговой службе США (IRS) в рамках своей экономической программы, которая предусматривает перераспределение части налоговой нагрузки на богатых. Об этом сообщают газеты New York Times и New York Post.

Дополнительные деньги и полномочия помогут Налоговой службе «повысить требования к богатым американцам или владельцам бизнеса, которые могут скрывать свои доходы от правительства», пишет NYT. По словам источника газеты, план Байдена предусматривает проведение налоговых проверок всех граждан, чей доход превышает $400 тыс. в год.

Как уточнили источники NYP, таким образом президент США планирует привлечь в бюджет не менее $700 млрд за десять лет. В то же время вся социально-экономическая программа может стоить бюджету не менее $1,5 трлн, пишет издание. Помимо увеличения бюджета Налоговой службы план будет включать в себя программу всеобщего дошкольного образования, федеральные программы оплачиваемых отпусков, доступного ухода за детьми и бесплатного образования в колледжах.

$80 млрд Налоговой службе США, распределенные на десять лет, будет почти на 70% больше, чем весь объем финансирования агентства за последнее десятилетие.

По данным Bloomberg, чтобы оплатить «Американский семейный план», администрация Байдена также намерена повысить максимальную предельную ставку налога на прибыль для богатых американцев с 23,8 до 39,6% (со ставкой 43,4% при добавлении платы за национальную программу медицинского страхования Medicare) и увеличить ставки налога на прирост капитала для тех, кто зарабатывает более $1 млн в год.

В Белом доме регулярно подчеркивали, что предлагаемое Байденом повышение налогов затронет лишь небольшое число людей. «Это изменение будет применяться только к трем десятым процента налогоплательщиков, <...> это около 500 тыс. домохозяйств в стране», — заявил директор Национального экономического совета Брайан Диз.

Согласно прошлогоднему отчету Минфина США, более четверти неуплаченных налогов в Соединенных Штатах приходится на 1% самых высокооплачиваемых работников, а более 20% — на 0,5%.

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В то же время, по данным Politico, персонал IRS сокращается уже много лет: если в 1992 году он насчитывал 117 тыс. сотрудников, то в 2021-м он составил 78 661 человек (население США с 1992 года выросло почти на 30%).

В США с начала пандемии COVID-19 наблюдается рост инфляции, однако в последние месяцы она ускорилась до рекордных значений. Так, в марте индекс потребительских цен — главный показатель инфляции в США — вырос на 8,5%, что стало самым высоким уровнем с 1981 года. В июне потребительские цены взлетели на 9,1%, обновив максимум почти за 41 год. После этого инфляция замедлилась. Для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции Центрального банка США, повышала ключевую ставку. Последний раз это произошло в конце июля: тогда ставка была поднята на 75 базисных пунктов — до 2,25–2,5%.

В апреле 2021 года Байден представил глобальный план на $2 трлн по модернизации инфраструктуры и промышленности в США. Он предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосного интернета.

«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение <...>. Фактически это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны», — сказал тогда Байден. По его мнению, таким образом Вашингтон сможет выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.