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Минобороны сообщило о восьми авиаударах по ВСУ на купянском направлении

Минобороны: авиация нанесла восемь ударов по позициям ВСУ на купянском направлении

На Купянском направлении российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский, передает «РИА Новости».

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», — рассказал Зыбинский.

Также российские войска нанесли удары из систем залпового огня «Торнадо-С» по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Одновременно с этим российская артиллерия поразила диверсионно-разведывательную группу 32-й отдельной механизированной бригады, а также сорвала три попытки провести ротацию ВСУ в районе Берестового и Стельмаховки.

Ранее российское Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ близ Левадного и Пятихаток на запорожском направлении. По данным ведомства, на Левадное украинская сторона наступала в составе роты. Потери ВСУ составили два танка, две боевые бронированные машины и «до 70% наступавшей живой силы». В районе Пятихаток были уничтожены более десяти танков и живая сила ВСУ.

Минобороны сообщило о восьми авиаударах по ВСУ на купянском направлении
Минобороны сообщило о восьми авиаударах по ВСУ на купянском направлении

Теги
Украина Военная операция на Украине ВСУ Минобороны Купянск
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