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Под Челябинском шесть человек погибли в результате ДТП

В ДТП в Челябинской области погибли шесть человек после столкновения двух машин ВАЗ
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Челябинской области столкнулись два автомобиля ВАЗ, в результате аварии погибли шесть человек. Об этом сообщает ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.

Столкновение произошло около 12 часов дня (10 часов мск) на 123-м км автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Оба водителя, в том числе четверо пассажиров, из которых трое — дети, погибли на месте. В результате столкновения обе машины перевернулись и вылетели за пределы дороги. Проводится выяснение обстоятельств ДТП, к месту происшествия направился начальник областной Госавтоинспекции Иван Путков.

В конце марта на автодороге Челябинск — Троицк водитель автомобиля ВАЗ столкнулся со встречно идущим большегрузом. Автомобилем управляла 22-летняя девушка, вместе с ней в салоне находились две девочки-подростка в возрасте от 13 до 15 лет и два молодых человека, все они погибли.

Теги
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