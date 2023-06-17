Житель Челябинска убил ножом дочь

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Путин показал африканским лидерам согласованный в Турции договор с Киевом Политика, 19:23
Президент ЮАР призвал Путина «начать переговоры и завершить войну» Политика, 19:05
Путин заявил африканцам о готовности к конструктивному диалогу по Украине Политика, 19:02
Россиянка разгромно проиграла 194-й ракетке мира на турнире в Бирмингеме Спорт, 18:52
Мурал на металлургическом заводе: как искусство транслирует бизнес-смыслы РБК Стиль и СберПервый, 18:37
Уехавшую в Сирию стирать и готовить боевикам ИГ экстрадировали в Россию Общество, 18:35
Житель Челябинска убил ножом дочь Общество, 18:20
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Фигурист Кацалапов опроверг слова Тарасовой о завершении карьеры Спорт, 18:18
Байден назвал безответственным размещение ядерного оружия в Белоруссии Политика, 18:12
Байден отказался упрощать вступление Украины в НАТО Политика, 18:06
В Петербурге началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине Политика, 17:54
Церковный суд предложил костромскому священнику покаяться за пацифизм Политика, 17:47
В Индии спрогнозировали рост доли российской нефти в импорте до 30% Бизнес, 17:35
Минпромторг назвал сроки начала продаж созданного с Китаем Lada X-Cross 5 Бизнес, 17:32
Общество ,  
0 

Житель Челябинска убил ножом дочь

СК: житель Челябинска убил ножом 9-летнюю дочь
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Житель Челябинска напал с ножом на 9-летнюю дочь, убил ее и попытался покончить с собой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По какой конкретно статье его завели, в ведомстве не уточнили. SHOT утверждает, что дело возбуждено по статье об убийстве (ст. 105 УК, по которой грозит пожизненное лишение свободы, если речь идет об убийстве малолетнего).

О том, что мужчина убил ножом 9-летнюю дочь, пока его жена была на работе, а после попытался покончить с собой, сообщали телеграм-каналы SHOT, Mash и 112. Mash утверждал, что мужчина был болен и страдал от воспаления печени. 112 и SHOT писали, что его обнаружили без сознания под окнами дома соседи, которые вызвали скорую. Мужчина, по данным каналов, выжил, ему оказывают помощь врачи.

В мае в поселке Иловля Волгоградской области выпускник 11-го класса ударил раскладным ножом одноклассницу на последнем звонке. Телеграм-канал 112 сообщил, что школьник ранил девушку в шею, у нее остался порез. Госпитализация школьнице не потребовалась.

Теги
Челябинск самоубийство
Материалы по теме
Шестеро детей пострадали после нападения мужчины с ножом во Франции
Политика
В Сочи мужчина напал с ножом на полицейских
Общество
Волгоградский школьник ударил ножом одноклассницу на последнем звонке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter