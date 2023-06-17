Житель Челябинска убил ножом дочь

Фото: СК РФ

Житель Челябинска напал с ножом на 9-летнюю дочь, убил ее и попытался покончить с собой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По какой конкретно статье его завели, в ведомстве не уточнили. SHOT утверждает, что дело возбуждено по статье об убийстве (ст. 105 УК, по которой грозит пожизненное лишение свободы, если речь идет об убийстве малолетнего).

О том, что мужчина убил ножом 9-летнюю дочь, пока его жена была на работе, а после попытался покончить с собой, сообщали телеграм-каналы SHOT, Mash и 112. Mash утверждал, что мужчина был болен и страдал от воспаления печени. 112 и SHOT писали, что его обнаружили без сознания под окнами дома соседи, которые вызвали скорую. Мужчина, по данным каналов, выжил, ему оказывают помощь врачи.

В мае в поселке Иловля Волгоградской области выпускник 11-го класса ударил раскладным ножом одноклассницу на последнем звонке. Телеграм-канал 112 сообщил, что школьник ранил девушку в шею, у нее остался порез. Госпитализация школьнице не потребовалась.