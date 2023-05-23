Волгоградский школьник ударил ножом одноклассницу на последнем звонке

Выпускник пырнул ножом одноклассницу на последнем звонке в волгоградском селе Иловля

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В поселке Иловля Волгоградской области выпускник 11-го класса ударил раскладным ножом одноклассницу на последнем звонке, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Глава местной администрации Иван Гель уточнил, что это произошло в школе № 1. Госпитализация пострадавшей девушке не потребовалась.

СК организовал проверку. В ведомстве сказали, что обоим школьникам 17 лет.

«Проводится проверка. Специалисты областного комитета выехали на место», — заявили РБК в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Телеграм-канал «112» сообщил, что школьник ранил девушку в шею, у нее остался порез. На кадрах, которые опубликовали каналы, видно, как школьники поют песню, затем музыка прерывается женским криком. После этого ученики пытаются оттащить нападавшего.