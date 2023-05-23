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Волгоградский школьник ударил ножом одноклассницу на последнем звонке

Выпускник пырнул ножом одноклассницу на последнем звонке в волгоградском селе Иловля
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В поселке Иловля Волгоградской области выпускник 11-го класса ударил раскладным ножом одноклассницу на последнем звонке, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Глава местной администрации Иван Гель уточнил, что это произошло в школе № 1. Госпитализация пострадавшей девушке не потребовалась.

СК организовал проверку. В ведомстве сказали, что обоим школьникам 17 лет.

«Проводится проверка. Специалисты областного комитета выехали на место», — заявили РБК в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Телеграм-канал «112» сообщил, что школьник ранил девушку в шею, у нее остался порез. На кадрах, которые опубликовали каналы, видно, как школьники поют песню, затем музыка прерывается женским криком. После этого ученики пытаются оттащить нападавшего.

Теги
Волгоградская область ножевое ранение последний звонок
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