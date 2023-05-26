Фото: СК России по Краснодарскому краю

В Сочи мужчина напал с ножом на полицейских, один из сотрудников МВД получил ранение в руку, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, полицейские в ходе патрулирования нашли на улице спящего на скамейке мужчину и подошли к нему, чтобы проверить его состояние здоровья. В этот момент мужчина достал нож и начал размахивать им, угрожая полицейскому, а затем попытался убежать. «Когда его преследовали полицейские, он попытался нанести одному из них удар ножом в область головы и шеи, но потерпевший смог уклониться, и удар пришелся в руку полицейского», — сообщили в СК.

По предварительным данным, мужчина также угрожал применить насилие в отношении окружающих людей. Полицейские применили табельное оружие, мужчина получил ранение в ногу, его задержали и доставили в больницу.

В управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что нападавшим оказался 23-летний житель Мостовского района. Ранее его привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. На мужчину завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.