Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 15 июн, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 15 июн, 16:09
В Kaspersky предупредили о продолжении массивных кибератак на Россию Технологии и медиа, 05:06
Под Курском загорелся склад с пухом на площади 2 тыс. кв. м Общество, 04:27
Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону Артемовска Политика, 04:26
Экс-мэр Нью-Йорка заплатит $500 тыс. за поездки с полицией в личных целях Политика, 04:05
WP узнала, почему в Киеве считают невозможным откладывать наступление Политика, 03:56
У 83-летнего актера Аль Пачино и его девушки родился сын Общество, 03:38
США заявили об атаке российских хакеров на госагентства и компании Технологии и медиа, 03:01
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Канаде в ДТП с автобусом погибли 15 человек Общество, 02:54
В США подозреваемому в утечке документов Пентагона выдвинули обвинения Политика, 02:30
Мурашко заявил о создании института по изучению представителей ЛГБТ Общество, 02:16
Шварценеггер заявил о желании принять участие в президентской гонке США Политика, 02:07
В ГУР заявили о «прекрасном здоровье» Буданова после сообщений о ранении Политика, 02:00
Al Arabiya узнал, что Париж привлечет Эр-Рияд к урегулированию на Украине Политика, 01:46
Минобрнауки разработает учебник истории с разделом о спецоперации Политика, 01:27
Общество ,  
0 

Под Курском загорелся склад с пухом на площади 2 тыс. кв. м

МЧС: в Курском районе тушат пожар на складе с пухом на площади около 2 тыс. кв. м

Под Курском загорелся склад с пухом на площади 2 тыс. кв. м
Video

Под Курском загорелся склад с пухом на площади 2 тыс. кв. м. В тушении задействованы более 40 человек и десять единиц техники, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. Информация о пострадавших не поступала.

ГУ МЧС по региону уточняет, что пожар начался в складском помещении в Курском районе. На данный момент пожар локализован.

Ущерб и причина пожара устанавливаются. Телеграм-канал Baza сообщал, что в поселке Красниково Курской области, по предварительным данным, беспилотник атаковал вышку связи, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Бел-поль». По информации канала, горели два здания - огонь перекинулся на склад. Перед пожаром на месте происшествия прозвучал взрыв.

О пожаре и взрыве на текстильном предприятии «Бел-поль» сообщил также телеграм-канал Shot. Оно находится в поселке 1-е Красниково, который находится в Курском районе.

11 мая в Норильске загорелись складские помещения на площади 3 тыс. кв. м. Пожар тушили более 40 человек и 12 единиц техники. Он начался в здании близ Вальковского шоссе на площади около 1500 кв. м, за четыре часа площадь пожара увеличилась вдвое. Тушение осложнялось особенностями конструкции здания, уточняли в МЧС.

Читайте на РБК Pro
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Одышка: топ-5 упражнений для дыхания
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
Искусственный юрист: как ИИ находит ошибки в корпоративных документах
Теги
Курская область МЧС пожары склад
Материалы по теме
В центре Москвы загорелась Lamborghini
Общество
В результате пожара в автосервисе в Москве сгорели около 15 машин
Общество
В Калининграде потушили пожар на заводе площадью 1300 кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter