МЧС: в Курском районе тушат пожар на складе с пухом на площади около 2 тыс. кв. м

Под Курском загорелся склад с пухом на площади 2 тыс. кв. м

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Под Курском загорелся склад с пухом на площади 2 тыс. кв. м. В тушении задействованы более 40 человек и десять единиц техники, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. Информация о пострадавших не поступала.

ГУ МЧС по региону уточняет, что пожар начался в складском помещении в Курском районе. На данный момент пожар локализован.

Ущерб и причина пожара устанавливаются. Телеграм-канал Baza сообщал, что в поселке Красниково Курской области, по предварительным данным, беспилотник атаковал вышку связи, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Бел-поль». По информации канала, горели два здания - огонь перекинулся на склад. Перед пожаром на месте происшествия прозвучал взрыв.

О пожаре и взрыве на текстильном предприятии «Бел-поль» сообщил также телеграм-канал Shot. Оно находится в поселке 1-е Красниково, который находится в Курском районе.

11 мая в Норильске загорелись складские помещения на площади 3 тыс. кв. м. Пожар тушили более 40 человек и 12 единиц техники. Он начался в здании близ Вальковского шоссе на площади около 1500 кв. м, за четыре часа площадь пожара увеличилась вдвое. Тушение осложнялось особенностями конструкции здания, уточняли в МЧС.