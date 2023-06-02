В Казахстане пообещали обеспечить транзит российского газа в Узбекистан

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Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Узбекистан и планирует подготовить необходимую для этого инфраструктуру. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Zakon.

По словам Саткалиева, переговоры между Узбекистаном и «Газпромом» по объемам и цене на газ продолжаются. «И как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем нашу инфраструктуру предоставить. Причем мы говорим о том, что уже в осенне-зимнем сезоне следующего года эта инфраструктура будет готова», — сказал он.

В декабре прошлого года глава Минэнерго Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов сообщил, что Москва и Ташкент обсуждают поставку российского газа через Казахстан. Президент России Владимир Путин прежде предлагал создать «тройственный газовый союз», но в Узбекистане подчеркнули, что в текущих переговорах речь идет не о нем, а о «техническом контракте».

16 мая Саткалиев сообщал, что переговоры о таком транзите идут в конструктивном ключе.