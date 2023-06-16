Путин встретился с Терешковой в день 60-летия ее полета в космос
Президент России Владимир Путин лично встретился с первой женщиной-космонавтом, депутатом Госдумы Валентиной Терешковой и вручил ей орден Гагарина. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Указ о награждении Терешковой Путин подписал 16 июня. Она стала первым лауреатом этого ордена. Награду Терешковой вручили в 60-ю годовщину ее полета в космос «за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос».
Полет Терешковой на космическом корабле «Восток‑6» начался 16 июня 1963 года и продлился почти трое суток.
Орден Гагарина глава государства утвердил в конце мая. Он будет вручаться космонавтам, ученым и инженерам, работающим в области ракетостроения. Орден представляет собой синюю пятиконечную звезду с изображением космонавта Юрия Гагарина и летящей ракеты, похожей на ракету-носитель «Восток».