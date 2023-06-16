МИД Армении вызвал посла России из-за случая с миротворцами и флагом

Сергей Копыркин (Фото: ТАСС)

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла России в Ереване Сергея Копыркина и выразило ему недовольство после инцидента с участием российских миротворцев у моста Акари 15 июня. Об этом сообщает News.am со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне Служба национальной безопасности Армении сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана попытались проникнуть на ее территорию и установить азербайджанский флаг близ моста Акари. Армянские военные смогли помешать им.

Как пишет «Sputnik Армения», на месте присутствовали российские миротворцы. Потом, по данным издания, в Сети появились видео с установленным у моста азербайджанским флагом.

В армянском парламенте назвали Лачинский коридор, где произошел инцидент, зоной ответственности российских миротворцев. Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян назвал произошедшее «большим вопросом».

МИД призвал посла принять все необходимые меры для расследования случившегося и устранения последствий.

РБК направил запрос в МИД Армении и в посольство России в республике.