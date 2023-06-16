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МИД Армении вызвал посла России из-за случая с миротворцами и флагом

МИД Армении вызвал посла России из-за случая с миротворцами и флагом Азербайджана
Сергей Копыркин
Сергей Копыркин (Фото: ТАСС)

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла России в Ереване Сергея Копыркина и выразило ему недовольство после инцидента с участием российских миротворцев у моста Акари 15 июня. Об этом сообщает News.am со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне Служба национальной безопасности Армении сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана попытались проникнуть на ее территорию и установить азербайджанский флаг близ моста Акари. Армянские военные смогли помешать им.

Как пишет «Sputnik Армения», на месте присутствовали российские миротворцы. Потом, по данным издания, в Сети появились видео с установленным у моста азербайджанским флагом.

В армянском парламенте назвали Лачинский коридор, где произошел инцидент, зоной ответственности российских миротворцев. Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян назвал произошедшее «большим вопросом».

МИД призвал посла принять все необходимые меры для расследования случившегося и устранения последствий.

РБК направил запрос в МИД Армении и в посольство России в республике.

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Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровую трассу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Коридор создан Россией, Арменией и Азербайджаном в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и российский президент Владимир Путин в ночь на 10 ноября 2020 года.

В соответствии с документом Лачинский коридор остается под контролем российских миротворцев. Азербайджан со своей стороны гарантировал безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Теги
Армения миротворцы Азербайджан флаг Лачинский коридор
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