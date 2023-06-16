Путин: проверки не связанного с вредом гражданам и природе бизнеса не нужны

Путин выступил против проверок не связанного с риском для граждан бизнеса

Владимир Путин (Фото: Артем Кореняко / РБК)

Бизнес, который не связан с причинением вреда здоровью человека, не требуется проверять, можно ограничиться только профилактическими мероприятиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, трансляцию вел РБК.

«Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом, достаточно профилактических мероприятий», — сказал глава государства.

Он добавил, что российские власти намерены в ближайшие годы работать над снижением административного давления на бизнесменов.

Выступая на ПМЭФ в прошлом году, Путин тоже высказался за отмену большинства плановых проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда. Он сообщил, что правительство должно в ближайшие месяцы определить конкретные параметры этой реформы. Через несколько дней вице-премьер Дмитрий Григоренко сказал, что правительство намерено освободить бизнес от большинства проверок с 2023 года.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об отмене плановых проверок бизнеса на восемь лет, исключая объекты высокого и чрезвычайно высокого риска.

Плановые проверки малого и среднего бизнеса не проводились и в 2022 году в рамках государственной поддержки в условиях санкций. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности. Проведение внеплановых проверок допускалось только в исключительных случаях: при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности страны либо по поручению президента или правительства.