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Богомаз исключил привлечение бойцов из Чечни к охране Брянской области

Богомаз: чеченских бойцов не будут привлекать к охране границы в Брянской области
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Бойцов чеченского батальона «Запад-Ахмат» пока не планируют привлекать к охране государственной границы в Брянской области, сообщил ТАСС губернатор региона Александр Богомаз на ПМЭФ.

«У нас пока не было предложений», — сказал Богомаз, отметив, что охраной границы в области сейчас занимаются Минобороны, пограничное управление ФСБ и Росгвардия.

В начале июня глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область чеченских бойцов батальона «Запад-Ахмат» в связи с участившимися случаями проникновения украинских диверсантов. Кадыров уточнил, что речь идет о военных с «опытом зачистки республики от бандподполья» в лесной и городской местности, а также с «опытом освобождения почти четырех десятков населенных пунктов ЛДНР, в том числе и Мариуполя, где они вступили в бой с превышающим по численности противником».

Свою помощь предлагал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем», — говорил он.

15 июня Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» заступили на дежурства в Белгородской области — на пропускном пункте у села Козинка Грайворонского направления и на КПП в районе населенного пункта Нехотеевка.

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз Чечня "Ахмат" Рамзан Кадыров ПМЭФ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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