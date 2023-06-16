СК России предъявил обвинения бывшему украинскому главкому Хомчаку

Руслан Хомчак (Фото: Владимир Тарасов / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — заявили в СК.

Кроме него заочные обвинения предъявили первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову (в 2014 году руководил силовой операцией на юго-востоке Украины) и первому заместителю начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову. Не уточняется, по какой статье они обвиняются.

Руслан Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ в марте 2020 года. В июле 2021 года на этом посту его сменил Валерий Залужный (МВД России объявило его в розыск). «Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», — пояснял пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

До назначения на должность главнокомандующего генерал-полковник Хомчак в течение года руководил Генеральным штабом Украины. В 2014–2015 годах он занимал должность командующего украинскими подразделениями в одном из секторов в Донбассе — в частности, участвовал в боях за Иловайск, которые завершились окружением украинских частей.