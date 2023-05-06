СК заочно предъявил обвинения экс-командирам операций Киева в Донбассе

Следственный комитет заочно предъявил обвинения двум украинским генералам, которые командовали операциями в Донбассе. Это Михаил Забродский, который руководил «антитеррористической операцией» (АТО, шла до 2018 года), и Сергей Наев, который командовал «операцией объединенных сил» (ООС, шла с 2018 года), заявил в интервью «РИА Новости» председатель СК Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что всего комитет с 2014 года возбудил более 2,9 тыс. уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе, в отношении 716 лиц. Почти 1,3 тыс. дел относятся к применению Киевом запрещенных средств ведения войны, отметил председатель СК.

Потерпевшими по возбужденным уголовным делам признаны более 126 тыс. человек. Ущерб, нанесенный инфраструктуре ДНР и ЛНР, как заявил Бастрыкин, оценивается более чем в 228 млрд руб., оценка продолжается.

Следственный комитет регулярно сообщает об инициировании расследований по фактам обстрелов регионов Донбасса. Накануне, 5 мая, ведомство сообщило, что установит факты гибели двух мирных жителей при обстреле города Ясиноватая в ДНР.

Материал дополняется