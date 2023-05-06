Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В Южной Корее потерпел крушение американский истребитель F-16 Политика, 08:35
СК заочно предъявил обвинения экс-командирам операций Киева в Донбассе Общество, 08:21
Рогов заявил о полной боеготовности российских сил в Запорожской области Политика, 07:58
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 07:55
В АНБ заявили о желании применять ИИ, чтобы не отставать от конкурентов Политика, 07:30
В «Росэнергоатоме» заявили о принятии мер безопасности к 9 Мая на ЗАЭС Политика, 07:28
Байден призвал не дать Трампу выиграть выборы в 2024 году Политика, 07:03
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
ЕС задумался об ограничении экспорта в третьи страны из-за России Политика, 06:19
Рогов сообщил о переброске украинской бронетехники в Запорожскую область Политика, 06:14
Бастрыкин заявил о работе следователей после атаки дрона на Кремль Политика, 05:45
На счетах Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов рублей Общество, 05:44
Минобороны заявило о случаях наведения оружия на самолеты России в Сирии Политика, 05:28
Войска России нанесли удар по 170 целям на краснолиманском направлении Политика, 05:16
Bloomberg узнал о плане США передать Тайваню оружие по ускоренной схеме Политика, 04:50
Общество ,  
0 

СК заочно предъявил обвинения экс-командирам операций Киева в Донбассе

Бастрыкин: СК заочно предъявил обвинения двум экс-командирам операций Киева в Донбассе

Следственный комитет заочно предъявил обвинения двум украинским генералам, которые командовали операциями в Донбассе. Это Михаил Забродский, который руководил «антитеррористической операцией» (АТО, шла до 2018 года), и Сергей Наев, который командовал «операцией объединенных сил» (ООС, шла с 2018 года), заявил в интервью «РИА Новости» председатель СК Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что всего комитет с 2014 года возбудил более 2,9 тыс. уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе, в отношении 716 лиц. Почти 1,3 тыс. дел относятся к применению Киевом запрещенных средств ведения войны, отметил председатель СК.

Потерпевшими по возбужденным уголовным делам признаны более 126 тыс. человек. Ущерб, нанесенный инфраструктуре ДНР и ЛНР, как заявил Бастрыкин, оценивается более чем в 228 млрд руб., оценка продолжается.

Следственный комитет регулярно сообщает об инициировании расследований по фактам обстрелов регионов Донбасса. Накануне, 5 мая, ведомство сообщило, что установит факты гибели двух мирных жителей при обстреле города Ясиноватая в ДНР.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter