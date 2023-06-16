Песков: Путин с президентом ОАЭ осмотрят павильон страны на ПМЭФ и проведут переговоры

Кремль сообщил о переговорах Путина с президентом ОАЭ на ПМЭФ

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин вместе с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном осмотрят павильон ОАЭ на ПМЭФ, после чего у них состоятся двусторонние переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Переговоры будут один на один, уточнил представитель Кремля, отметив, что, если потребуется, лидеры пригласят к переговорам министров.

При этом Нахайян не будет принимать участие в пленарной сессии, так как к тому моменту уже покинет Россию, рассказал Песков. В ней примет участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. Его главная тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Страной — гостем форума в этот раз стали Объединенные Арабские Эмираты.

16 июня Путин примет участие в пленарной сессии форума. Во время своего выступления на сессии президент даст оценку российской экономики за прошедший год и «очертит основные перспективы», говорил Песков. Пленарную сессию будет модерировать американский политолог, издатель журнала National Interest и уроженец Москвы Дмитрий Саймс.