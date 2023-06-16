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Кремль сообщил о переговорах Путина с президентом ОАЭ на ПМЭФ

Песков: Путин с президентом ОАЭ осмотрят павильон страны на ПМЭФ и проведут переговоры
Владимир Путин и Мухаммед&nbsp;бен Заид&nbsp;Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин вместе с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном осмотрят павильон ОАЭ на ПМЭФ, после чего у них состоятся двусторонние переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Переговоры будут один на один, уточнил представитель Кремля, отметив, что, если потребуется, лидеры пригласят к переговорам министров.

При этом Нахайян не будет принимать участие в пленарной сессии, так как к тому моменту уже покинет Россию, рассказал Песков. В ней примет участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. Его главная тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Страной — гостем форума в этот раз стали Объединенные Арабские Эмираты.

16 июня Путин примет участие в пленарной сессии форума. Во время своего выступления на сессии президент даст оценку российской экономики за прошедший год и «очертит основные перспективы», говорил Песков. Пленарную сессию будет модерировать американский политолог, издатель журнала National Interest и уроженец Москвы Дмитрий Саймс.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян переговоры ПМЭФ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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