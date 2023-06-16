Пленарку ПМЭФ с Путиным будет модерировать американский политолог
Модерировать пленарную сессию ПМЭФ-2023 с участием президента России Владимира Путина будет американский политолог, издатель журнала The National Interest и уроженец Москвы Дмитрий Саймс. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ПМЭФ проходит ежегодно, в этом году он начался 14 июня и продлится до 17-го. Главная тема форума звучит так: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках пяти основных блоков пройдет более 140 мероприятий.
Путин примет участие в пленарной сессии ПМЭФ сегодня, 16 июня. По словам Пескова, выступление президента «будет объемным», он даст оценку экономике страны. «Как минимум можно сейчас спрогнозировать весьма и весьма объемное выступление главы государства — действительно, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать, конечно же, в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год. Это самое главное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку. И, наверное, очертит основные перспективы», — отмечал представитель Кремля.
Дмитрий Саймс (урожденный Дмитрий Константинович Симис) родился 29 октября 1947 года в Москве. По окончании средней школы в течение года работал научно-техническим сотрудником Государственного исторического музея, затем поступил на исторический факультет МГУ, а позже и на биолого-почвенный. Был дважды исключен за «антисоветские высказывания».
В 1967–1973 годах — научно-технический, затем младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), был также заместителем секретаря комитета комсомола и получил премию за лучший проект среди молодых ученых. В январе 1973 года, в возрасте 25 лет, эмигрировал с женой в США.
Там был принят на работу научным сотрудником в Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies). Руководил Центром по российским и евроазиатским программам в Фонде Карнеги (признан иноагентом), был профессором при Университете Джонса Хопкинса, Колумбийском университете и Калифорнийском университетe в Беркли. Одновременно работал внештатным корреспондентом «Радио Свобода» (признано иноагентом) в Вашингтоне.
В настоящее время — председатель и главный исполнительный директор Центра национальных интересов (ранее Никсоновский центр), а также издатель и генеральный директор американского журнала The National Interest.
В 2018 году «Первый канал» объявил о запуске нового ток-шоу «Большая игра», куда Саймса пригласили ведущим. Прошлым летом он стал участником переговоров посла России Анатолия Антонова и представителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада.