Пленарку ПМЭФ с Путиным будет модерировать американский политолог

Путин примет участие в пленарной сессии ПМЭФ сегодня, 16 июня. Модерировать сессию будет американский политолог, издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс, сообщил Песков

Дмитрий Саймс (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Модерировать пленарную сессию ПМЭФ-2023 с участием президента России Владимира Путина будет американский политолог, издатель журнала The National Interest и уроженец Москвы Дмитрий Саймс. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ПМЭФ проходит ежегодно, в этом году он начался 14 июня и продлится до 17-го. Главная тема форума звучит так: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках пяти основных блоков пройдет более 140 мероприятий.

Путин примет участие в пленарной сессии ПМЭФ сегодня, 16 июня. По словам Пескова, выступление президента «будет объемным», он даст оценку экономике страны. «Как минимум можно сейчас спрогнозировать весьма и весьма объемное выступление главы государства — действительно, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать, конечно же, в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год. Это самое главное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку. И, наверное, очертит основные перспективы», — отмечал представитель Кремля.