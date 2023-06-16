Папу римского выписали из больницы Джемелли в Риме

Папу римского Франциска выписали из больницы Джемелли в Риме после операции

Папу римского Франциска выписали утром 16 июня из римской Университетской клиники Агостино Джемелли, где ему 7 июня провели операцию на брюшной полости. Об этом сообщает Vatican News.

Выходя из больницы, понтифик остановил машину, чтобы поприветствовать присутствующих.

Глава пресс-службы Святого престола Маттео Бруни ранее заявил, что клиническая картина постепенно улучшается и «послеоперационный период и восстановление проходят нормально».

Аудиенции папы римского были приостановлены до 18 июня.

86-летний понтифик 7 июня перенес лапаротомию (операция в брюшной полости) и пластику брюшной стенки под общим наркозом. Хирургическое вмешательство длилось три часа.

После операции хирург Серджио Альфиери сообщил, что осложнений не было и что ожидается, что папа римский в конечном итоге возобновит поездки и свою обычную деятельность. У понтифика запланированы визиты в Португалию с 2 по 6 августа по случаю Всемирного дня молодежи и Монголию с 31 августа по 4 сентября.

Врачи приняли решение об операции на фоне наличия у понтифика послеоперационной грыжи, которая вызывала болезненные синдромы. В 2021 году Франциску удалили часть толстой кишки.