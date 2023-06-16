Папу римского выписали из больницы Джемелли в Риме

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 15 июн, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 15 июн, 16:09
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:33
В киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 11:31
Шувалов призвал бизнес оставить кризис позади и созидать Экономика, 11:26
Богомолов назвал фильм «Александр Невский» Эйзенштейна пропагандистским Технологии и медиа, 11:19
Глава ВТБ предложил торпедировать сделку с «Яндексом» Бизнес, 11:19
В Татарстане решили создать школу фигурного катания Алины Загитовой Спорт, 11:15
На ПМЭФ обсудили пути развития отрасли возобновляемой энергетики Новая экономика, 11:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кремль сообщил о переговорах Путина с президентом ОАЭ на ПМЭФ Политика, 11:14
ВТБ планирует запустить сервис «видеовыдачи» ипотеки Недвижимость, 11:13
Меры поддержки, экспорт и инвестиции: на ПМЭФ обсудили проблемы бизнеса РБК+, 11:11
Глава «Т Плюс» — о ESG-проектах в электроэнергетике и теплоснабжении РБК+, 11:08
Mercedes представил концептуальный спорткар Vision One-Eleven Авто, 11:02
В Альфа-банке назвали источник денег для новой приватизации Финансы, 11:00
В Армавире арестовали подростка по обвинению в приготовлении к теракту Общество, 10:59
Общество ,  
0 

Папу римского выписали из больницы Джемелли в Риме

Папу римского Франциска выписали из больницы Джемелли в Риме после операции

Фото:Reuters Фото:Reuters Фото:Reuters Фото:Reuters Фото:Reuters

Папу римского Франциска выписали утром 16 июня из римской Университетской клиники Агостино Джемелли, где ему 7 июня провели операцию на брюшной полости. Об этом сообщает Vatican News.

Выходя из больницы, понтифик остановил машину, чтобы поприветствовать присутствующих.

Глава пресс-службы Святого престола Маттео Бруни ранее заявил, что клиническая картина постепенно улучшается и «послеоперационный период и восстановление проходят нормально».

Аудиенции папы римского были приостановлены до 18 июня.

86-летний понтифик 7 июня перенес лапаротомию (операция в брюшной полости) и пластику брюшной стенки под общим наркозом. Хирургическое вмешательство длилось три часа.

Читайте на РБК Pro
Как бухгалтеры и «продажники» обворовывают фирмы: обзор популярных схем
Как конкуренты вытесняют вас с рынка. Разбираем четыре вида демпинга
Ставка в Турции может взлететь с 8,5% до 25%. Что ждет экономику и лиру
Как российским компаниям сейчас успешно продавать в розницу за рубеж

После операции хирург Серджио Альфиери сообщил, что осложнений не было и что ожидается, что папа римский в конечном итоге возобновит поездки и свою обычную деятельность. У понтифика запланированы визиты в Португалию с 2 по 6 августа по случаю Всемирного дня молодежи и Монголию с 31 августа по 4 сентября.

Врачи приняли решение об операции на фоне наличия у понтифика послеоперационной грыжи, которая вызывала болезненные синдромы. В 2021 году Франциску удалили часть толстой кишки.

Теги
Папа Римский Больница Рим Операция
Материалы по теме
Папа римский Франциск перенес операцию
Политика
Папу римского прооперируют из-за брюшной грыжи
Общество
Папу римского выписали из больницы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter