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Британский премьер Сунак присоединился к операции по выявлению нелегалов

Сунак: я присоединился к офицерам иммиграционной службы по выявлению нелегальных мигрантов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к офицерам иммиграционной службы в миссии по пресечению нелегальной работы в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

«Эта работа является ключевой для выполнения моего обещания бороться с нелегальной миграцией и останавливать лодки [с мигрантами, прибывающих в страну]», — заявил Сунак. Он добавил, что «преступные группировки работают на черном рынке, чтобы побудить людей приезжать в Великобританию нелегально». Премьер-министр подчеркнул, что правительство и страна, а не преступники, должны решать, кому приезжать в королевство.

По словам Сунака, незаконная работа на территории Великобритании — «разворовывание государственного кошелька», поскольку незаконные предприятия не платят налоги должным образом или «не платят их вовсе». Он добавил, что у правительства есть «четкий план по борьбе с нелегальной миграцией» и правоохранительные органы продолжат останавливать лодки с беженцами.

5 марта издание The Times писало, что власти Великобритании представят законопроект, по которому мигрантов, прибывающих в королевство через Ла-Манш на лодках, будут выдворять из страны в Руанду (государство на востоке Африки) или другую «безопасную третью страну» без права просить убежище и возвращения. Сунак в комментарии Daily Mail призвал «не сомневаться», что те, кто приехал в королевство нелегально, не смогут в нем остаться.

The Guardian со ссылкой на статистику МВД писало, что в этом году Ла-Манш на небольших лодках уже пересекли почти 3 тыс. человек. The Times приводит данные, что за прошлый год таких было свыше 45 тыс. (большинство — албанцы).

Теги
Риши Сунак Великобритания нелегальные мигранты
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