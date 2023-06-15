Хинштейн исключил повторение опыта Китая по регулированию интернета

Александр Хинштейн (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Россия не будет повторять опыт Китая при регулировании интернета, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на ПМЭФ.

«Никто не предлагает абстрагироваться от всего мира, перейти к шлюзованию, как это происходит в Китае», — сказал он. Депутат отметил, что повторить это «технологически можно», но выразил уверенность, что, как в Китае, не будет.

В Китае действует система фильтрации контента, которую неофициально называют «Великий Китайский файрвол». В стране заблокированы YouTube, Google, а также сайты многих иностранных СМИ.

В России после начала военной операции на Украине заблокировали Twitter и Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской и запрещена). Хинштейн признал, что существующие ограничения обойти можно, но отметил, что пользование этими сервисами не носит массовый характер.

Депутат также назвал блокировку YouTube преждевременной, пока не будет создан российский сервис-конкурент. Но отметил, что оснований для блокировки видеохостинга «выше крыши, уже на десять пожизненных сроков вперед».

Глава Института развития интернета Алексей Гореславский сообщил РБК, что видеохостинг YouTube в России может быть закрыт по двум причинам: либо по решению самого сервиса, либо из-за нарушения им российского законодательства.

О возможности блокировки YouTube в России неоднократно писали СМИ. 18 марта прошлого года о подобных перспективах упомянуло агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. Хинштейн тогда выразил надежду, что полной блокировки хостинга в России не будет.