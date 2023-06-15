Хинштейн исключил повторение опыта Китая по регулированию интернета
Россия не будет повторять опыт Китая при регулировании интернета, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на ПМЭФ.
«Никто не предлагает абстрагироваться от всего мира, перейти к шлюзованию, как это происходит в Китае», — сказал он. Депутат отметил, что повторить это «технологически можно», но выразил уверенность, что, как в Китае, не будет.
В Китае действует система фильтрации контента, которую неофициально называют «Великий Китайский файрвол». В стране заблокированы YouTube, Google, а также сайты многих иностранных СМИ.
В России после начала военной операции на Украине заблокировали Twitter и Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской и запрещена). Хинштейн признал, что существующие ограничения обойти можно, но отметил, что пользование этими сервисами не носит массовый характер.
Депутат также назвал блокировку YouTube преждевременной, пока не будет создан российский сервис-конкурент. Но отметил, что оснований для блокировки видеохостинга «выше крыши, уже на десять пожизненных сроков вперед».
Глава Института развития интернета Алексей Гореславский сообщил РБК, что видеохостинг YouTube в России может быть закрыт по двум причинам: либо по решению самого сервиса, либо из-за нарушения им российского законодательства.
О возможности блокировки YouTube в России неоднократно писали СМИ. 18 марта прошлого года о подобных перспективах упомянуло агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. Хинштейн тогда выразил надежду, что полной блокировки хостинга в России не будет.