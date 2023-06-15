Суд отправил на пересмотр дело стрелявшего на Красной площади акциониста

Павел Крисевич (Фото: ТАСС)

Московский городской суд отменил приговор художнику-акционисту Павлу Крисевичу, который летом 2021 года на Красной площади сделал два холостых выстрела в воздух, а третий — себе в голову, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Дело вернули прокурору в порядке ст. 237 УПК «для устранения препятствий его рассмотрения судом». По данным SOTA, вернуть дело просил прокурор: он посчитал, что при вынесении наказания не учитывался «идеологический мотив активиста». До 15 августа Крисевич останется в СИЗО.

В октябре 2022 года Тверской районный суд дал Крисевичу пять лет колонии. Его обвиняли в хулиганстве с применением оружия. (ч. 2 ст. 213 УК).

После вынесения приговора адвокат Крисевича Леонид Соловьев назвал решение очень суровым. «В любом случае он не укладывается, с учетом большого списка смягчающих, в какую-то парадигму. Смягчающие в виде возмещения вреда потерпевшим, принесения извинений — они к нему претензий вообще не имеют; благотворительная деятельность Павла Крисевича, поскольку он продал свои картины и гонорар за проданные картины внес в Фонд Константина Хабенского; отсутствие судимости; положительные характеристики с места военной службы, что сейчас актуально; отсутствие серьезных последствий. Это все судом было признано в качестве смягчающих обстоятельств, но тем не менее такой приговор», — пояснил защитник.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.