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Росавиация опровергла данные о вирусе, передающем данные из офиса главы

Росавиация: информация о вирусе, передающем информацию за рубеж, является дискредитацией
Александр Нерадько
Александр Нерадько (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Публикации о якобы найденном сотрудниками полиции вирусе, передающем информацию из приемной руководителя Росавиации Александра Нерадько в недружественные страны, выглядят «убогой фантазией». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Вызывает удивление убогая фантазия публикаций о том, что правоохранительные органы нашли вирус, передающий информацию в недружественные страны, из приемной руководителя Росавиации», — говорится в сообщении.

В Росавиации расценили эту информацию как попытку дискредитации ведомства и его руководства.

Как передает Росавиация, 15 июня в телеграм-каналах появилось сообщение, что экс-сотрудница ведомства оказала «негативное влияние на работу информационных систем Росавиации». «Какой-либо информации от правоохранительных органов в Росавиацию по данному факту не поступало», — говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала Shot, бывшая сотрудница с двойным (русским и украинским) гражданством внедрила вирус через рабочий компьютер; тот обрушил систему и привел к потере многих гигабайт важнейшей информации. После цифровой диверсии подозреваемая уехала из России, утверждал телеграмм-канал.

Девушка устроилась на работу в Росавиацию «за пару месяцев» до взлома. Спустя два месяца она уволилась из ведомства, и у Росавиации начали рушиться сервера, сообщил источник. В настоящий момент девушка находится в розыске.

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В марте прошлого года на информационные ресурсы Росавиации была совершена DDoS-атака. В ведомстве заверили, что это никак не отразилось на работе авиационной отрасли. РБК сообщал, что после атаки Росавиация перешла на бумажный документооборот из-за временного отсутствия доступа к интернету и сбоя в системе электронного документооборота. В апреле Генпрокуратура начала проверку Росавиации, связанную с эксплуатацией ведомственной IT-инфраструктуры.

Сегодня в ведомстве сообщили, что расследование причин и обстоятельств инцидента продолжается.

Теги
Росавиация кибербезопасность вирус Генпрокуратура DDos-атаки
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