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ЦБ выпустил в обращение золотой червонец

Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России

Центробанк 15 июня выпускает в обращение памятную золотую монету номиналом 50 рублей «100-летие золотого червонца». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монета имеет каталожный номер 5216-0126. Золотая монета имеет форму круга диаметром 22,6 мм. Масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Тираж монеты — 1 тыс.

На оборотной стороне изображены: в центре — крестьянин-сеятель за работой; на заднем плане лучи восходящего солнца, дымящиеся заводские трубы, поле и плуг. Сверху надписи: по окружности — «Один червонец», слева в две строки — «100 лет», слева внизу по окружности — дата «1923».

Спереди изображен герб Российской Федерации и следующие надписи: «Банк России», «Российская Федерация», «50 рублей» и дата «2023 год». Также имеются обозначение металла по таблице Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Монету выпустили в память о советских золотых червонцах 1923 года, которые выпускали на Петроградском монетном дворе. По своим параметрам они повторяли царские десятирублевые монеты. Дизайн тех монет разработал дизайнер Антон Васютинский.

В начале июня Банк России выпустил памятные монеты в честь 20-летия мультсериала «Смешарики». На них изображены герои мультфильма Крош и Ежик. Всего монеты выпускают трех видов: серебряные номиналом три рубля, из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — номиналом 25 руб.

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