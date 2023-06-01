Банк России выпустил монеты со Смешариками

Фото: Банк России

Банк России в честь 20-летия мультсериала «Смешарики» выпускает памятные монеты с изображениями его героев. Публикацию об этом на своем сайте ЦБ озаглавил «Мир Ромашковой долины».

«Смешарики — круглые жители Ромашковой долины из одноименного мультсериала, первая серия которого вышла в 2003 году. Сериал рассказывает о приключениях героев, которые попадают в разные смешные ситуации, решают серьезные вопросы, познают себя и окружающий мир. Их добрые образы остаются невероятно популярными на протяжении уже 20 лет», — говорится в сообщении.

Всего монеты выпускают трех видов: серебряные номиналом три рубля, из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — номиналом 25 руб.

На оборотных сторонах монет изображены герои мультсериала Крош и Ежик, сверху — рельефная надпись «Смешарики». На лицевой стороне монет отчеканен герб России и указан номинал. Серебряные монеты выпускают тиражом 7 тыс. штук, из стали — 850 тыс., а с цветным покрытием — 150 тыс.

Дептранс Москвы в честь круглой даты объявил о выпуске ограниченной серии карт «Тройка» с изображением героев «Смешариков». Их выпуск приурочен ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.