Зампред правления ВТБ Печатников: банк до конца года запустит переводы в Индию и Турцию

Клиенты ВТБ к концу года смогут переводить деньги в Индию и Турцию

ВТБ до конца 2023 года расширит число стран, куда возможны трансграничные переводы, с 11 до 25, среди них Индия и Турция, заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях и турецких лирах будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах», — говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Чтобы сделать трансграничный перевод в национальных валютах по реквизитам, клиентам необходимо сперва открыть счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. При карточном переводе деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера по курсу банка-получателя. Также можно отправлять деньги на счет или карту клиенту — физическому лицу — по номеру мобильного телефона.

Клиенты ВТБ могут совершать переводы за рубеж в страны Азии и ближнего зарубежья — Вьетнам, Белоруссия, Казахстан, Армения, Азербайджан. В сентябре прошлого года банк запустил трансграничные переводы в Китай, а в декабре — в Иран.