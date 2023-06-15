Балицкий назвал число оставшихся в прифронтовых зонах Запорожской области

Балицкий: в прифронтовых зонах в Запорожской области остались около 30% жителей

В прифронтовых зонах в Запорожской области остались около 30% жителей, заявил ТАСС врио губернатора региона Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Особенно в серой зоне очень много людей выехало. Это мы говорим сейчас про населенные пункты Васильевка, частично Токмак, Пологи, Розовка, Куйбышево, Камыш-Заря», — уточнил Балицкий.

В населенном пункте Малые Щербаки, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, осталось примерно 15% людей, добавил он.

При этом около 30 тыс. человек, по его словам, были перемещены из прифронтовых районов Запорожской области. Больше 20 тыс. человек уехали в Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, отметил врио губернатора региона.

Материал дополняется