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Общество ,  
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В Краснодаре взорвался газ в жилом доме

Пожар начался в жилом доме в центре Краснодара после взрыва газа
Фото: МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

В жилом доме в Краснодаре взорвался газ, после чего там начался пожар. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на мэра города Евгения Наумова.

Пожар, по информации МЧС, начался около 17:22 по местному времени (совпадает с мск) в доме на улице Клиническая. К моменту прибытия спасателей огонь охватил 80 кв. м. К 17:41 возгорание локализовали на площади 100 кв. м. В 18:30 его потушили.

Из здания эвакуировали 56 человек. По словам Наумова, пострадала одна женщина, ее госпитализировали с ожогами.

На фотографии, которую опубликовало ведомство, видно, что в доме пять этажей. При этом на кадрах «РБК Краснодар» видна разрушенная квартира на верхнем этаже.

В начале мая взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в г. Энгельсе Саратовской области, за ним последовал пожар. Возгорание началось в квартире на пятом этаже на площади 15 кв. м, говорили в МЧС. В результате пострадали два человека, их госпитализировали.

Теги
Краснодар взрыв газа взрыв газа в жилом доме

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