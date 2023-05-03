В Саратовской области в результате взрыва газа в жилом доме пострадали два человека

Два человека пострадали в результате взрыва газа в Саратовской области

В девятиэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области произошел взрыв газа, следом последовал пожар. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

Взрыв произошел на улице Полтавская, 40А в 04:35 (03:35 мск). «В результате происшествия пострадали два человека. Мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения», — написал Юрин.

Как уточнили ТАСС в МЧС по региону, возгорание случилось в квартире на пятом этаже девятиэтажного панельного жилого дома на площади 15 кв. метров. Раненые госпитализированы. Всего из дома эвакуировали 30 человек.

9 марта в Чите взрыв газа произошел в жилом доме в Чите. В результате этого рухнули два этажа, были повреждены пять квартир. Как говорил РБК заместитель главного директора «Читаоблгаза» Станислав Волынкин, в этот день в доме запускали газ. О пострадавших не сообщалось.