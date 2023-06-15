Режиссер «Вызова» Шипенко заявил, что отсутствовал на вручении госпремии из-за съемок

Режиссер «Вызова» объяснил свое отсутствие на награждении в Кремле

Кинорежиссер Клим Шипенко не присутствовал на вручении государственной премии в Кремле 12 июня из-за съемок второго фильма «Холоп». Об этом сам режиссер рассказал в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Был на съемках [продолжения] «Холопа», — заявил Шипенко в ответ на вопрос о причинах отсутствия на церемонии. Планируется, что «Холоп-2» выйдет в кинотеатрах в декабре 2023 года.

В День России 12 июня президент Владимир Путин наградил генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд премией в области литературы и искусства за снятый в космосе фильм «Вызов».

В фильме «Вызов» рассказывается история торакального хирурга Евгении Беляевой, которая должна отправиться в космос, чтобы выполнить операцию на сердце космонавту в условиях невесомости.

Для съемок некоторых сцен Шипенко и Пересильд были отправлены на борт Международной космической станции, их сопровождал космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров. Также съемки проходили на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и санатория «Вороново».

В прокат фильм вышел 20 апреля. По последним данным портала Kinobusiness, «Вызов» собрал уже 1,7 млрд руб.