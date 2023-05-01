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Фильм «Вызов» во второй раз подряд возглавил российский прокат по сборам

Фильм «Вызов» возглавил российский прокат второй уикенд подряд

Российский художественный фильм «Вызов», который снимали в космосе, второй раз подряд возглавил кассовые сборы в России в уикенд, получив в прокате 301 млн руб. Всего он собрал 842 млн руб., сообщает портал Kinobusiness.

На втором месте находится «Яга и книга заклинаний» - мультфильм российского производства, роли озвучивали, в частности, Юлия Хлынина и Федор Бондарчук. На третьем оказался боевик «Джон Уик 4», на прошлой неделе он был на второй строчке рейтинга.

Космическая драма «Вызов» вышла в прокат 20 апреля. На борт МКС были отправлены режиссер киноленты Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, сопровождал их космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров. Также съемки проходили на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и санатория «Вороново».

Фильм рассказывает историю торакального хирурга Евгении Беляевой, которая должна отправиться в космос, чтобы выполнить операцию на сердце космонавту в условиях невесомости. В главных ролях также Милош Бикович и Владимир Машков.

Теги
Юлия Пересильд космос фильм Клим Шипенко
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