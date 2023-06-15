Президент Путин: случаи туберкулеза в районе Каховской ГЭС не связаны с наводнением

Путин заявил, что случаи туберкулеза в зоне ГЭС не связаны с наводнением

Случаи заболевания туберкулезом, которые обнаружили у людей, проживающих рядом с Каховской ГЭС, не связаны с произошедшим в Херсонской области наводнением, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, передает ТАСС.

Скворцова рассказала президенту о результатах обследования населения в районе ЧП и сообщила, что там зафиксированы несколько случаев туберкулеза, в связи с чем туда были отправлены специалисты с мобильным флюорографом.

«Это с разливом никак не связано. Это просто в ходе обследования [выявлено]?» — уточнил Путин.

Скворцова подтвердила, что это показали результаты обследования, и отметила, что все эвакуированные живут вместе в пунктах временного размещения, и необходимо предотвратить риски для остальных. «Угроза возрастает», — добавил Путин.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что в населенных пунктах на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС погибли 17 человек. Врио губернатора области Сальдо говорил, что более 80 человек были госпитализированы. Всего после затопления эвакуировали 7248 человек, уточнили 14 июня в МЧС России.