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Спасатели ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме в Казани

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме в центре Казани
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Казани, сообщается в телеграм-канале МЧС.

«В 20:35 (совпадает с мск) пожар локализован. В 21:06 открытое горение ликвидировано», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. До этого в МЧС оценивали площадь возгорания в 1,6 тыс. кв. м.

Пожар начался около 18:35 14 июня. В центре Казани по адресу ул. Чехова, 8/2 загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Из дома эвакуировали 132 человека. Погибших и пострадавших нет. Пожару сперва присвоили третий ранг, затем четвертый. В тушении принимали участие 62 человека и 12 единиц техники.

Причины пожара пока не установлены. Телеграм-канал Mash писал, что загорелась квартира на пятом этаже. Затем, как утверждает Baza, огонь перекинулся на крышу через балкон. Расследование причин пожара взяла на контроль прокуратура.

Теги
Казань МЧС Пожар жилой дом
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