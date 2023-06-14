Спасатели ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме в Казани

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Казани, сообщается в телеграм-канале МЧС.

«В 20:35 (совпадает с мск) пожар локализован. В 21:06 открытое горение ликвидировано», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. До этого в МЧС оценивали площадь возгорания в 1,6 тыс. кв. м.

Пожар начался около 18:35 14 июня. В центре Казани по адресу ул. Чехова, 8/2 загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Из дома эвакуировали 132 человека. Погибших и пострадавших нет. Пожару сперва присвоили третий ранг, затем четвертый. В тушении принимали участие 62 человека и 12 единиц техники.

Причины пожара пока не установлены. Телеграм-канал Mash писал, что загорелась квартира на пятом этаже. Затем, как утверждает Baza, огонь перекинулся на крышу через балкон. Расследование причин пожара взяла на контроль прокуратура.