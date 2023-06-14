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В Казани эвакуировали более 100 человек из горящей пятиэтажки

МЧС: в Казани загорелась кровля пятиэтажного жилого дома на площади 1,1 тыс. кв. м

В Казани эвакуировали более 100 человек из горящей пятиэтажки
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Крыша пятиэтажного жилого дома загорелась в центре Казани, сообщает пресс-служба МЧС России.

О пожаре стало известно около 18:35 по местному времени (совпадает с мск), уточняет региональное управление ведомства. Горит кровля пятиэтажного жилого дома по адресу: улица Чехова, дом № 8/2.  Площадь пожара, по уточненным данным, составила 1,1 тыс. кв. м.

Из дома эвакуировали 132 человека.

Огонь тушат 62 человека и 12 единиц техники. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. По информации 112, пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти.

Причины пожара сейчас устанавливают. Mash пишет, что загорелась квартира на пятом этаже. Затем, утверждает Baza, огонь перекинулся на крышу через балкон. Расследование причин пожара контролирует прокуратура.

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В городской мэрии уточнили, что в здании 66 квартир. Власти начали подготовку пунктов временного размещения.

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Казань Пожар жилой дом
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