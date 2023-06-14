В Армении сообщили о двух раненных при обстреле завода индийцах

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Азербайджан обстрелял строящийся завод в районе приграничного армянского села Ерасх, сообщило Минобороны Армении.

«Азербайджанская сторона открыла огонь по строящемуся в Ерасхе за счет иностранных инвестиций металлургическому заводу, в результате чего двое иностранных граждан получили ранения», — заявили в министерстве. Там добавили, что Азербайджан перед обстрелом распространил «дезинформацию» о том, что Вооруженные силы Армении открыли огонь по азербайджанским позициям в районе Ерасха.

Позже Минобороны страны уточнило, что ранены были двое граждан Индии, участвовавших в строительстве: Мухаммад Асиф и Мирхасан Сааджан.

Утром 14 июня Минобороны Азербайджана сообщало, что Армения подвергла интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии. «Подразделениями нашей армии принимаются ответные меры», — сказали в ведомстве.

Армения и Азербайджан уже несколько лет ведут переговоры о мирном урегулировании. 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах, статус которого страны оспаривали, в составе Азербайджана.

Спустя три дня он провел трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 1 июня в Кишиневе состоялась пятисторонняя встреча Пашиняна, Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В начале июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что у страны есть шанс подписать мирное соглашение с Азербайджаном к концу этого года.