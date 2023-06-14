В мэрии сообщили об экономическом потенциале программы реновации в СЗАО

Фото: АГН «Москва»

Около 15 тыс. дополнительных рабочих мест появится на северо-западе столицы благодаря реализации программы реновации жилищного фонда, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа реновации в столице подразумевает формирование полноценной городской среды с новыми точками экономической активности и дополнительными местами приложения труда», — подчеркнул заммэра.

По словам Бочкарева, благодаря программе реновации на северо-западе столице смогут трудоустроиться около 15 тыс. человек.

Как добавил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, на территорию СЗАО разработано и утверждено десять проектов планировки территорий.

«Общая площадь территорий, входящих в границы этих проектов планировки, составляет около 650 га, — уточнил Левкин. — В рамках реализации этих проектов запланировано строительство не только жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание дополнительных рабочих мест».

Ранее руководитель столичного градостроительного комплекса, подводя промежуточные итоги работы программы реновации, сообщил, что за первые пять месяцев текущего года в столице в рамках этого проекта расселили уже 102 дома.

Всего же программа реновации, запущенная в 2017 году, подразумевает снос более 5 тыс. ветхих зданий жилого фонда, в основном это пятиэтажные хрущевки. Реновация затронет жителей более чем 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, по плану она продлится около 15 лет, сейчас подходит к концу первый из трех ее этапов.