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В мэрии привели статистику работы программы реновации с начала 2023 года

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За первые пять месяцев текущего года в столице по программе реновации расселили уже 102 дома, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса уточнил, что расселенные дома расположены в 41 районе 11 округов столицы. При этом заммэра обратил внимание на неуклонный рост темпов реализации программы реновации: «Если за первые пять месяцев прошлого года было расселено 53 дома, то за такой же период этого года завершено расселение 102 домов». Всего, по словам Бочкарева, с начала программы реновации было расселено 463 старых дома.

Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, объемы строительства нового жилья растут. На сегодняшний день на всех отмеченных территориях уже идет строительство более 400 новых домов. Почти половина из них возводится на месте снесенных старых зданий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о планах по программе реновации на 2023 год, сообщил, что в столице планируют демонтировать около 200 предназначенных под снос расселенных домов старого жилфонда. На месте же снесенных ветхих построек собираются возвести 100 современных жилых комплексов общей площадью примерно 2,3 млн кв. м.

Всего же программа реновации, запущенная в 2017 году, подразумевает снос более 5 тыс. ветхих зданий жилого фонда, в основном это пятиэтажные хрущевки. Реновация затронет жителей более чем 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, по плану она продлится около 15 лет, сейчас подходит к концу первый из трех ее этапов.

Теги
Москва программа реновации строительство жилья Андрей Бочкарев Сергей Собянин
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