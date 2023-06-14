Житель Москвы получил шесть лет за поджог автозака Росгвардии

Виталий Кольцов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Московский городской суд приговорил Виталия Кольцова, который поджег автозак в мае прошлого года, к лишению свободы по ст. 167 УК. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Также на видео, которое разослал суд, слышно, что судья вынес приговор и по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Путем сложения сроков его приговорили к шести годам колонии общего режима.

Обвинение запрашивало для него 19,5 года строгого режима, однако на прошлой неделе присяжные в Мосгорсуде не признали Кольцова виновным в посягательстве на жизнь 12 сотрудников Росгвардии (ст. 317 УК). Коллегия присяжных сочла подсудимого виновным лишь в умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

«Мы считаем, что данный приговор не основан на том вердикте, который вынесли наши присяжные. Судья его просто проигнорировал», — заявил РБК адвокат Кольцова Алан Гамазов. «Почему-то переквалифицировал действия Кольцова на ч. 1 ст. 318 — это насилие в отношении сотрудников, хотя ни один подобный вопрос не поднимался, в обвинение этот вопрос не входил, никто из сотрудников не пострадал. Поэтому чем обоснован он, не могу сейчас сказать, надо ознакомиться с мотивировочной частью этого приговора, чтобы была возможность сказать, насколько обоснованы были действия суда в этом случае. Про обжалование будем принимать потом решение. В любом случае решение будет принимать Кольцов, сейчас мы посмотрим, чем мотивировал судья свое решение, а дальше посмотрим на реакцию обвинения и уже примем свое решение», — сказал адвокат.

Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, отец троих детей. Он бросил два коктейля Молотова в автозаки Росгвардии 2 мая 2022 года. Одна из машин загорелась, пожар потушили спустя полторы минуты. Кольцова задержали в тот же день и 4 мая отправили под арест. С тех пор он находился в СИЗО. Сам Кольцов заявил после ареста, что хотел совершить символический поджог в знак протеста и не пытался нанести кому-то вред.