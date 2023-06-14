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В правительстве спрогнозировали продолжение продуктовой дефляции

Вице-премьер Абрамченко: ожидаем продолжения продуктовой дефляции в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У правительства хорошие прогнозы о продолжении продуктовой дефляции в России летом и в сентябре, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости».

«Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — сказала она.

9 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не ожидает годовой дефляции в 2023 году, и отметила ускорение инфляции. По данным Росстата, в мае годовая инфляция в России ускорилась до 2,51%.

За прошедший месяц Росстат зафиксировал снижение цен на продовольственные товары: в мае — на 0,31% по сравнению с апрелем на 0,91% в годовом выражении. При этом выросли цены на непродовольственные товары: на 0,34% за месяц и на 0,16% по сравнению с маем 2022 года.

В январе Росстаст сообщал, что за прошедший год потребительские цены в России выросли на 11,94%, сообщал Росстат. Среди категорий товаров, обозначенных Росстатом, больше всего за год подорожали моющие средства и электротовары.

Теги
правительство вице-премьер дефляция продовольствие
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