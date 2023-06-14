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На границе Латвии и России выстроилась очередь из украинцев

LSM: на границе с Латвией выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

На пункте пропуска «Виентули» на границе Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих попасть в Россию, сообщает портал LSM.

Украинцы хотят вернуться в свои родные населенные пункты, чтобы решить вопросы с документами или вывезти оттуда свои семьи, отмечает портал. «Поедем домой, ненадолго, потому что мы из Каховки, там плотину прорвало. У нас было много родственников, нам нужно привезти их сюда на фургоне, эвакуировать оттуда», — сказал один из людей в очереди, украинец Виктор.

Пункт на границе по оказанию помощи жителям Украины, которые хотят въехать в Россию, заработал на прошлой неделе, сообщает LSM. Исполнительный директор Управления пограничного контроля и иммиграционного контроля Госпогранслужбы Латвии Александр Шалаев заявил, что люди стоят в очереди по два дня, потому что погранконтроль со стороны России «проходит достаточно медленно». Он отметил, что в очереди стоят не только граждане Украины, но и молдаване.

ЛНР и ДНР вместе с Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России на основании проведенного в конце сентября 2022 года референдума. Власти территорий огласили данные, согласно которым в Луганской народной республике за присоединение высказались 98,42% проголосовавших, в Донецкой — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. Президент Владимир Путин подписал договоры о принятии новых территорий в состав России.

Теги
Латвия Рига Украина граница очередь
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