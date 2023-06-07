Курский губернатор Старовойт: Попово-Лежачи и Теткино остались без света после удара

В Курской области два села остались без света после удара

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На электроподстанцию в селе Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области сбросили два взрывных устройства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества», — написал он.

Есть один пострадавший — рабочий получил осколочные ранения, когда занимался восстановлением электроснабжения. Его госпитализировали.

«После того как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населенных пунктов», — добавил Старовойт.

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Курская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, после начала военной операции регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Глушковский район Старовойт называл одной из самых обстреливаемых территорий. Последний раз о «прилетах» в населенном пункте района, поселке Теткино, губернатор сообщал 2 июня.

В связи с увеличением интенсивности использования беспилотников со стороны Украины в Курской области развернули рубежи радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона также закупили «противодроновые ружья».