Глава Курской области сообщил об обстреле двух поселков

Глава Курской области Старовойт: Глушково и Теткино попали под обстрел со стороны Украины

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Украинские военные обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«На данный момент в Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет», — написал глава региона.

В поселке Глушково, по словам губернатора, было повреждено несколько домов. ВСУ продолжают обстреливать район, добавил он.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. Так, 9 июня в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник, никаких повреждений и разрушений на объекте не было, уточнял Старовойт.

В тот же день, как рассказывал глава региона, ВСУ сбросили в Теткино взрывное устройство, в результате чего был поврежден один жилой дом.