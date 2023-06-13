Путин сказал о «паркетных генералах» в российской армии до спецоперации

«Паркетные» генералы есть в любой армии в мирное время, спецоперация показала, что они есть и в российской армии, заявил Владимир Путин. По его словам, конфликт с Украиной также выявил много нужных и эффективных людей

Владимир Путин на встрече с военкорами (Фото: kremlin.ru)

Спецоперация выявила неэффективных «паркетных» генералов в российской армии, в то же время, по его словам, из тени вышли нужные и эффективные люди, надо их продвигать. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с военными корреспондентами. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24».

«Что касается кадров. Это очень важный вопрос. До проведения СВО в любой государственной структур «паркетных» людей очень много. <...> Очень быстро начали понимать, что «паркетные генералы» — таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде — они, мягко говоря не эффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их было не видно и не слышно, а они очень нужны. К огромному сожалению такие люди первыми уходят из жизни, потому что они не себя не жалеют, вот беда в чем», — сказал Путин.

По его словам, аналогичная ситуация складывалась в здравоохранении во время пандемии коронавирусной инфекции. Он добавил, что эффективных людей нужно искать и «тащить наверх», то есть «направлять на учебу, повышать в звании, должности, доверять им больше».

Президент также отметил, что обсудит с руководством Минобороны вопрос, связанный с невыплатами бойцам за подбитые танки и самолеты. «За самолет — 300 тыс., за танк — 100 тыс. рублей должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с министерством обороны», — сказал Путин.