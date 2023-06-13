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Путин заявил, что Россия не будет «лупить по жилым кварталам» на Украине

Путин: Россия будет избирательно наносить удары по Украине, а не лупить по жилым кварталам
Владимир Путин на встрече с военкорами
Владимир Путин на встрече с военкорами (Фото: kremlin.ru)

Российские войска продолжат избирательно наносить удары по украинской территории, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Не будем делать так, как эти придурки: лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем», — сказал глава государства.

Минобороны с начала военной операции подчеркивает, что военные не атакуют гражданскую инфраструктуру на Украине. При этом в ведомстве обвиняли ВСУ в использовании гражданских объектов для военных целей.

С октября прошлого года российские военные наносят массированные удары по украинским энергетическим и другим объектам. Путин называл это ответом на теракт на Крымском мосту, в котором Москва обвинила Киев (на Украине причастность к случившемуся отрицали). В Кремле уточняли, что удары наносятся по инфраструктуре на Украине, которая прямо или косвенно относится к военной. Украинские власти сообщают о погибших и пострадавших в результате таких атак.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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