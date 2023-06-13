В Стамбуле задержали еще одного подозреваемого в убийстве россиянина

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В Стамбуле задержали еще одного участника драки, в результате которой погиб российский турист. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Третий задержанный — Джихан К., по версии полиции, именно он нанес удар ножом. До этого полицейские задержали двух других участников драки: Умута А., который передал Джихану К. нож, и третьего подозреваемого, которого телеканал называет Ш.Ю.

40-летний россиянин Вячеслав Нечиппорчук погиб от ножевого ранения в сердце, полученного в драке с четырьмя неизвестными. Причиной конфликта стала «ссора из-за поддразнивания российского туриста».

Телеграм-канал Mash сообщал, что погибший приехал в город по работе и на финал Лиги чемпионов. После игры он отдыхал с друзьями. Нападение произошло утром, когда Нечиппорчук возвращался в отель. В этот же день он должен был вылететь обратно в Москву.